Exembajador de EEUU Manuel Rocha se declarará culpable de haber sido agente secreto de Cuba

Manuel Rocha , de 73 años, comunicó a un juez federal que admitirá dos cargos federales de conspiración para actuar como agente de un Gobierno extranjero, cargos que conllevan una pena máxima de entre 5 y 10 años de prisión cada uno, reportó The New York Times. A cambio, la Fiscalía aceptó retirar otros 13 cargos por delitos, como fraude electrónico y declaraciones falsas.

La abogada de Rocha, Jacqueline M. Arango, indicó ante el tribunal, el jueves, que ella y los fiscales llegaron a un acuerdo sobre su posible pena de prisión, informó The Associated Press, aunque los detalles no se hicieron públicos. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 12 de abril, fecha en la que probablemente se dicte sentencia.



“Estoy de acuerdo”, contestó Rocha, con esposas en las manos y los tobillos, cuando la juez Beth Bloom le preguntó si deseaba cambiar su declaración a culpable.