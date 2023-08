Exjefe paramilitar preso en EEUU quedará libre si regresa a Colombia

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar colombo-italiano preso en Estados Unidos, quedará libre si regresa a Colombia, que quiere extraditarlo para que participe en diálogos con varios grupos armados ilegales, informaron este martes las autoridades.



En prisión desde 2008 por narcotráfico, Mancuso fue designado gestor de paz por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a finales de julio. Su nombramiento fue ratificado el lunes en una resolución oficial.



Pero el antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aún tiene varias cuentas pendientes con justicia del país y estaba en duda si podría realizar dicha tarea en libertad o desde la cárcel.



"La designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, pero no lo libera de los compromisos judiciales. Él tiene muchos procesos en curso en Colombia que siguen su trámite", explicó este martes a W Radio el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



Un tribunal colombiano condenó a Mancuso a ocho años de prisión por cientos desplazamientos, desapariciones y homicidios. La pena -que no ha purgado- fue la máxima establecida como parte de un acuerdo que puso fin en 2006 a las AUC, la asociación de escuadrones que enfrentaron a las guerrillas de izquierda.



El excomandante de 58 años fue extraditado sorpresivamente en 2008 por decisión del entonces presidente, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010), sin aportar su versión sobre pormenores de la guerra ni reparar a las víctimas, como lo disponía el acuerdo.



Desde prisión, ha amenazado con destapar sensibles relaciones del paramilitarismo con políticos y empresarios.



Sus víctimas y el gobierno de izquierda esperan que con su regreso se esclarezca el paradero de cientos de cadáveres y la verdad sobre quién patrocinó a los paramilitares.



Mancuso se ofreció en mayo a ayudar en la búsqueda de unos 200 cuerpos de campesinos asesinados por las AUC cerca de Venezuela y sepultados del otro lado de la frontera.



Estados Unidos aún no ha respondido al pedido de extradición que realizó el gobierno colombiano en julio y el exparamilitar también adelanta gestiones para ser enviado a Italia una vez sea liberado.



"Por ahora hay que esperar que llegue a Colombia", precisó Osuna.



En la lucha contra la insurgencia, los paramilitares sembraron terror con masacres y persiguieron a quienes, según ellos, tenían nexos con organizaciones de izquierda.