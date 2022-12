Expresidente Castillo de Perú permanecerá detenido por 18 meses

Según El Comercio, el juez supremo Juan Carlos Checkley fue quien dictó la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y comparecencia con restricciones para el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros. El investigado exgobernante permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre. El magistrado precisó que la prisión preventiva se computará hasta el 6 de junio del 2024 . Además, notificó su decisión al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el “traslado e internamiento” del investigado.

En el caso del ex primer ministro, el juez dispuso que no se ausente del lugar en que reside (Lima y Callao) sin autorización. Además, deberá pagar una caución de 20 mil soles (poco más de $us 5.000) y presentarse ante la autoridad fiscal o judicial las veces que sea citado. También tiene prohibido comunicarse con sus co-investigados o testigos.