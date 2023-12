Exrehén israelí cuenta su cautiverio en Gaza, retenida como un "trofeo"

"Me vigilaban todo el tiempo", declaró en el programa "60 minutos", emitido el domingo, en una de las escasas entrevistas concedidas por los cerca de 110 rehenes liberados desde el comienzo del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino.

Una vez en el territorio palestino una muchedumbre celebró su llegada, añadió. "Mis secuestradores no pudieron evitar mostrarme como a un trofeo", contó.

No había túneles. Yarden Roman-Gat estuvo en una casa bajo vigilancia noche y día.

"No querían protegerme. Querían proteger su trofeo", declaró la fisioterapeuta de 36 años al canal estadounidense. "Pero creo que conseguí que me hicieron un poco de caso" y "eso me ayudó a sobrevivir".