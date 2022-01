Fallece Kathryn Kates, actriz de Orange is the new black y Seinfeld

Escucha esta nota aquí

La actriz estadounidense Kathryn Kates, conocida por papeles en series exitosas como Orange is the new black y Seinfeld, falleció a los 73 años en Florida, después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón.

Sus agentes compartieron la noticia a través de las redes sociales con un corto mensaje para sus seguidores.

"Nuestra gran @officialkathrynkates falleció. Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era", apuntaron los representantes de Kates en Instagram.

Sus representantes la recordaron como un verdadero ícono, según dijeron a la cadena CNN. "Siempre fue increíblemente valiente y sabia, y abordó cada papel con la mayor de las pasiones. La echaremos mucho de menos".

La actriz deja un legado extenso de créditos en películas, televisión y producciones teatrales en Broadway, aunque en los últimos años estuvo centrada en el teatro.

"Era increíblemente valiente, reflexiva, sabia y amorosa. Kathryn abordó cada papel que interpretó, así como su vida diaria, con la mayor pasión. Haremos todo lo posible para honrar su increíble legado. El mundo realmente perdió uno de los buenos", subrayaron sus agentes.

Durante una carrera de casi cinco décadas, la actriz también apareció en las series Rescue me y Lizzie McGuire, entre otras. Y, en los últimos años, fue parte de Orange is the new black, interpretando a Amy Kanter-Bloom, la madre de Jason Biggs; Shades of blue, con Jennifer López; y Law & Order: Special Victims Unit, como la jueza Marlene Simons.