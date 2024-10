Falsos avisos de bomba se extienden a templos y hoteles en India tras afectar a 400 vuelos

La ola de falsas amenazas de bomba que ha sumido en el caos al sector aéreo de la India en las últimas semanas, afectando hasta el momento a más de 400 vuelos, se extendió recientemente a templos y hoteles, mientras las autoridades tratan de rastrear a sus responsables para poner fin a esta tensa situación.



En los últimos quince días más de 400 vuelos nacionales e internacionales operados por aerolíneas indias se enfrentaron a amenazas de bomba falsas emitidas a través de redes sociales o por correo electrónico, según medios locales, lo que provocó cancelaciones y retrasos que afectaron a miles de pasajeros.



Pero esta tendencia se ha propagado en los últimos días fuera de los aeropuertos.



Un popular templo hindú en la ciudad de Tirupat, en el estado sureño de Andhra Pradesh, denunció el pasado domingo haber recibido un correo electrónico que advertía que los Servicios de Inteligencia de Pakistán (ISI) iban a hacer estallar el edificio, según recogió el medio India Today.



Las autoridades estatales ordenaron el cierre inmediato del templo y enviaron al escuadrón canino para rastrear los posibles explosivos, que acabaron comprobando que no existían.



Las amenazas de bomba también afectaron entre el domingo y el lunes a once hoteles de la ciudad de Lucknow, en el norteño estado de Uttar Pradesh, incluido el lujoso Taj Hotel, pidiendo un rescate de 55.000 dólares para evitar una serie de explosiones similares.



Pero como sucedió en el templo y en los aviones amenazados, no se encontró ningún artefacto explosivo.



La Policía lleva a cabo inspecciones exhaustivas e investigaciones en conjunto con el departamento de delitos cibernéticos para rastrear el origen de los correos electrónicos e identificar a los responsables.



La Policía de la ciudad occidental de Bombay detuvo a mediados de octubre a un menor de edad como responsable de enviar amenazas falsas de bomba contra tres vuelos, y anunció que muchas de las amenazas se hacen desde dispositivos camuflados bajo una red privada virtual (VPN), que permite ocultar la ubicación real del responsable.



Las falsas amenazas de bomba no son infrecuentes en la India, y sobre todo suelen estar dirigidas contra escuelas o centros médicos.



No obstante, un templo hindú en Uttar Pradesh amaneció el pasado 28 de enero con diversos carteles pegados en las paredes y por el suelo con amenazas de bomba, que resultaron ser falsas. EFE