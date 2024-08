Familiares denuncian que detenidos por protestas postelectorales en Venezuela son trasladados a Tocuyito

Una madre desesperada no sabe a dónde han trasladado a su hijo detenido . Un funcionario policial le dice que ya no está en el centro de detención preventiva en Macuto, al este del estado Vargas, donde se encontraba desde el 2 de agosto, y no le da más señas de su paradero.

«Mi hijo fue detenido cuando protestaba por el resultado de la elección presidencial. Y ahora es señalado de terrorista y traidor a la patria. No nos permiten un defensor privado y el defensor público no da mayor información. A mi hijo lo presentaron y le hicieron la audiencia vía internet y allí le dijeron que tenía que estar 45 días detenido por averiguaciones. No lo he visto. Pero venía a Macuto a traerle sus cosas: ropa y comida. Llegué este domingo y me dijeron que ya no estaba allí (en Macuto). Se lo llevaron. Tendré que irme a Tocuyito para saber de él», explica con dolor la madre, vecina de una zona popular de la parroquia Carlos Soublette.