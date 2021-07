Famoso tiktoker Khaby Lame protagoniza portada del nuevo tema de J Balvin y Skrillex

Escucha esta nota aquí

Khaby Lame es un famoso tiktoker oriundo de Senegal, muy conocido por sus cómicos videos en los que bromea con sarcasmo sobre situaciones de la vida cotidiana. El influencer es actualmente el protagonista de la nueva portada del sencillo de J Balvin ‘In Da Getto’, una colaboración que realizó con Skrillex.

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin compartió con sus seguidores la aparición de este famoso creador de contenido en su portada.

“Portada oficial de #indagetto con mi amigo @khaby00 👐”, escribió el artista colombiano.





Khaby también publicó en sus historias la portada del tema y aseguró en comentarios: “Es un honor para mí ser tu Cover JB”, dirigiéndose a J Balvin.





Sobre el influencer

Khaby Lame se encuentra en el puesto número 3 de las cuentas de TikTok con más seguidores, 80 millones respectivamente. Además, su éxito también es en Instagram, donde tiene más de 26 millones de fanáticos que aclaman sus videos chistosos.

Durante los primeros días de marzo de 2020, debido a la pandemia, Khabane Lame (nombre real del joven) perdió su trabajo como obrero en la ciudad de Chivasso, en el norte de Italia. A raíz de ello, tuvo que volver a vivir con su familia en un modesto apartamento.

Sus padres lo veían pasar horas todos los días publicando videos en TikTok en vez de buscar otro trabajo como le habían dicho. Bajo el nombre de Khaby Lame, el joven de 21 años se volvió viral con sus reacciones a videos absurdamente complicados que mostraban formas curiosas de realizar tareas simples, como cortar una banana o utilizar un dispositivo para ponerte los zapatos, entre otros.

En los clips, Lame reacciona sin palabras y mostrando formas fáciles de entender la realización de la misma tarea de manera más sencilla. Además de sus cortos, sus seguidores aman el clásico movimiento que realiza, extendiendo los brazos como diciendo “voilà” y ofreciendo un expresivo giro de ojos o un movimiento de cabeza. Fueron este tipo de clips que lo catapultaron al estrellato mundial.

“Es mi cara y mis expresiones las que hacen reír a la gente”, dijo Lame en una entrevista. Sus reacciones silenciosas, dijo, son un “lenguaje global”.

De acuerdo con Samir Chaudry, fundador de The Publish Press, el contenido del tiktoker “casi desacredita o se burla de las tendencias sobre producidas que ocurren en las redes sociales, ya sean trucos de vida u otras cosas por el estilo”. “Casi representa esta autenticidad sobre la producción. Creo que es muy atractivo a gran escala para la gente, esta sensación de que alguien no se esfuerza demasiado, es algo que se siente auténtico “, comentó a The New York Times.

