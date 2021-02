Finlandeses intentan construir el "tiovivo de hielo" más grande del mundo

Escucha esta nota aquí

Un grupo de finlandeses intentan construir este fin de semana un "tiovivo de hielo", el más grande del mundo, tras varias semanas retirando nieve y cortando con una motosierra un gran círculo de hielo que en principio girará sobre un lago helado.



La hazaña se está llevando a cabo en el gran lago de Lappajärvi, en el oeste del país, y es obra del inventor finlandés Janne Käpylehto, que afirma haber diseñado la idea en un video viral publicado en 2017. Hasta la fecha, Käpylehto ha construido más de 60 tiovivos.



¿Cómo funciona? En cuanto esa superficie circular quede libre de nieve y esté totalmente recortada, se le enganchará el motor de un barco, que hará que gire sobre sí misma en medio del paisaje glacial.



Desde que se publicara el video, la idea se ha ido copiando en "tiovivos" cada vez más grandes, al punto que el libro Guiness de los Récords le ha dedicado una categoría.



"Es bastante loco", reconoció a la AFP Käpylehto, cuyo equipo tuvo que empezar retirando 40 cm de nieve de un círculo de más de 900 metros de perímetro y 300 metros de diámetro.



En la actualidad, el récord lo detenta un estadounidense de Minnesota, que construyó un "tiovivo de hielo" de 228 metros de diámetro.



Para entrar en el libro, el círculo debe efectuar al menos una vuelta completa sobre sí mismo, algo que sus creadores esperan que suceda entre este domingo y el lunes. La dificultad principal estriba en crear un círculo perfecto que no bloquee la rotación.



"Si no es perfectamente circular, el tiovivo no gira", explica Thor-Fredric Karlsson, uno de los asistentes del proyecto.



Dentro del gran círculo de Lappajärvi, el equipo recortó un círculo más pequeño, que estará alimentado por un motor de barco eléctrico, mientras que la parte grande necesita un motor de gasolina.



El municipio aportó su apoyo al proyecto para alertar sobre el hecho de que los inviernos nórdicos cada vez duran menos a causa del cambio climático, apuntando que los lagos se hielan cada vez menos.