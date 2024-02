Fiscal especial descarta cargos contra Biden por retención de documentos secretos

Un fiscal especial concluyó este jueves que el presidente estadounidense, Joe Biden, no debe ser procesado por haber retenido documentos clasificados antes de ocupar el cargo.





Nombrado en enero de 2023 por el secretario de Justicia, Merrick Garland, el fiscal especial Robert Hur concluyó que "no se justifican cargos penales en este asunto". Pero describió a Biden, de 81 años, como un "hombre mayor con una mala memoria".





En 2022, se encontraron documentos clasificados en una casa de Biden en Wilmington, Delaware (noreste), y en una antigua oficina. Datan de cuando era vicepresidente (2009-2017) de Barack Obama.





El informe quita un peso de encima a Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de noviembre que probablemente disputará contra su predecesor, el republicano Donald Trump.





Este último se enfrenta a un juicio penal acusado de haberse llevado muchos documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca y haberse negado a cooperar con los investigadores.





Sin embargo, el fiscal especial Hur estima que el actual presidente tiene la memoria tan mermada que ni siquiera recuerda en qué fecha fue vicepresidente y cuándo murió su hijo Beau, fallecido de cáncer en 2015.





Una portavoz de Trump, Karoline Leavitt, reaccionó publicando en la red social X: "¿¡¿Cómo se supone que debemos confiar en su capacidad para liderar nuestro país si su memoria tiene 'limitaciones significativas'?!?"





La Casa Blanca dijo que está "satisfecha" con la decisión de no presentar cargos contra Biden, pero discrepa "con una serie de comentarios inexactos e inapropiados en el informe del fiscal especial".





