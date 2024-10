Fiscal general de Venezuela acusa a Lula de usar accidente para "mentirle" a los BRICS

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este sábado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de usar el accidente que tuvo hace una semana, en el que se golpeó la nuca tras caerse en la residencia oficial de la Presidencia, para "mentirle" a los BRICS y así vetar el ingreso de la nación caribeña en el grupo.



"Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho 'accidente', para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado", señaló Saab en Instagram.



El fiscal sostuvo que hay un "gran malestar" en la izquierda latinoamericana y los "movimientos revolucionarios del mundo" por la "indigna y nefasta actuación del Gobierno de Lula en la cumbre de los BRICS, celebrada esta semana en Rusia, al "vetar y agredir cobardemente a Venezuela, siguiendo de manera obediente las instrucciones de los enemigos históricos de nuestros pueblos".



Asimismo, dijo que recibió información de "fuentes directas y cercanas" de Brasil que le informaron que el mandatario brasileño "manipuló un presunto accidente" para usarlo así de "coartada, con el fin de no asistir" a la cumbre de los BRICS, y que esa versión "no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela".



"Lo que ocurrió con mucha fuerza como rumor, lamentablemente, parece corroborarse con un video difundido el día de ayer, donde se ve al presidente Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo", añadió.



El viernes, el boletín del Hospital Sírio-Libanês de Brasilia, donde acudió Lula, indicó que el mandatario "está apto para ejercer su rutina de trabajo" en la capital de Brasil.



De la nota se desprende que el equipo médico aún no liberó al jefe de Estado para viajar en avión.



El gobernante no pudo viajar esta semana a Rusia para la cumbre de líderes de los BRICS, foro de economías emergentes que integran nueve países entre ellos Brasil, Rusia y China, por culpa de ese accidente doméstico.



Este viernes, Lula reapareció en un acto oficial en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, para participar en la firma de un acuerdo de reparación para las víctimas de la tragedia minera de Mariana, que tuvo lugar en 2015.



Fuente gubernamentales brasileñas dijeron a EFE el viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, trató de presionar "a última hora" para conseguir que la nación caribeña fuera incluida en la lista de países asociados a los BRICS, a lo que Brasil reaccionó manifestándose en contra de forma "enfática".



Brasil se negó al ingreso de Venezuela en la lista de países asociados porque, "en estos momentos", las relaciones entre ambos países "no son amistosas", según dijeron las fuentes.



Al término de la cumbre, el Gobierno de Maduro calificó el veto de Brasil como un "gesto hostil" y una "agresión" contra los intereses de la nación.