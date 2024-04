Fiscalía de Perú rechaza adelantar declaración de presidenta por "Rolexgate"

La mandataria quería dar su declaración indagatoria "de forma inmediata" con el fin de esclarecer el caso ante "la turbulencia política que se viene produciendo" por el "Rolexgate", como se conoce el escándalo que estalló a mediados de marzo.



Ella será escuchada por los fiscales el viernes por primera vez desde que la policía allanó sorpresivamente su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo en busca de los relojes.



Según los abogados de Boluarte, la fiscalía señaló "no ser responsable del torbellino político".



En la diligencia del viernes ella deberá exhibir y justificar la compra de la supuesta colección de al menos tres relojes Rolex, que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.



La mandataria, una abogada de 61 años, es investigada por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito, ante indicios de que no declaró los relojes de alta gama como parte de sus bienes.



Mientras tanto, la comisión de fiscalización del Congreso citó a Boluarte a último momento para este martes por la tarde para que aclare el caso de los relojes. Sin embargo, parece improbable que ello ocurra porque la presidenta anticipó el domingo que acudirá primero a la fiscalía. Ella no está obligada a acudir.



No es la primera vez que una comisión de fiscalización del Congreso cita a un presidente en ejercicio. Ocurrió con el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) en junio de 2022, cuando la fiscalía lo investigaba por presunta corrupción, pero el entonces mandatario no se presentó ante la comisión.



Boluarte, que asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Castillo, no puede ser llevada a juicio hasta el fin de su mandato en julio de 2026.



