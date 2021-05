Francia reabre cafés, restaurantes y museos tras casi 7 meses de cierre

Escucha esta nota aquí

Por RFI

Comer en la terraza de un restaurante, visitar un museo o ir al cine: los franceses recuperaron parte de su libertad perdida este miércoles, un alivio tras casi siete meses de duras medidas para contener la expansión del covid-19 en el país.

Con más de 108.000 muertos, Francia es uno de los países europeos más enlutados por el coronavirus, pero la situación sanitaria ha mejorado tras meses de restricciones y la aceleración de la campaña de vacunación.

Aunque pidió a los franceses mantenerse "atentos" frente a las "variantes" del coronavirus, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, se mostró optimista frente a un regreso a una "vida cada vez más normal" con la reactivación "progresiva" y "prudente" de la economía.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a los franceses a vivir "el momento presente" con la reapertura del terrazas, al tiempo que se pide precaución ante la epidemia de COVID-19 aunque el presidente de la República considerara la cifras de salud "bien orientadas".

El mandatario publicó un video en su cuenta de Twitter tomando un café junto al primer ministro Jean Castex en una terraza cerca del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia.

Tras 203 días seguidos de cierre, durante los cuales dependieron principalmente de las ayudas estatales para mantenerse a flote, los franceses pueden también volver a los museos, cines y teatros.

"Nos alegramos de poder recibirles de nuevo", escribió el museo del Louvre, el más visitado del mundo, en su página web, donde la reserva de entradas para una exposición de esculturas del Renacimiento era muy alta.

Además de una limitación de aforo de una persona por cada 8 m2, para garantizar una visita en condiciones óptimas, el público tendrá que reservar un horario previamente y el uso de mascarilla es obligatorio.

El mismo aforo se aplicará en las tiendas de ropa, decoración o juguetes, y otros comercios considerados "no esenciales, autorizadas a abrir tras dos meses con el cerrojo puesto.

No obstante, no todos los establecimientos abrirán sus puertas este miércoles. Algunos esperarán hasta la tercera fase de la desescalada, prevista el 9 de junio, para volver a la actividad, ya que consideran que "no es rentable" abrir antes.

El toque de queda nocturno, aunque a partir de este miércoles comienza dos hora más tarde, a las 21:00 en vez de las 19:00, también podría frenar el jolgorio.

"El modelo económico no funciona con un 50% de aforo y un cierre a las 21H, mi estructura no lo permite, no funciona", lamentó el célebre chef francés Philippe Etchebest, que dirige las cocinas del restaurante le Quatrième Mur, en la ciudad de Burdeos.

El número de pacientes con covid-19 en cuidados intensivos cayó a 4.250 el lunes, frente a los cerca de 6.000 de hace un mes.

Y el número de casos por cada 100.000 personas en una semana ha descendido a 142, frente a 400 a principios de abril.

Mientras tanto, la campaña de vacunación se ha acelerado y más de 20 millones de personas (30% de la población) han recibido al menos una vacuna.

