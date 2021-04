Francia vacunará con Pfizer o Moderna a quienes recibieron una primera dosis de AstraZeneca

Escucha esta nota aquí

Por RFI

Francia inyectará vacunas ARN mensajero, Pfizer o Moderna, a los menores de 55 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Otros países han anunciado que limitarán el uso de AstraZeneca. Varios informes confirman un vínculo entre ésta y casos de coágulos sanguíneos, aunque muy inusuales.

La Alta Autoridad de Salud francesa toma esta decisión después de la aparición de algunos casos de trombos en Europa. Francia había suspendido la inoculación de la vacuna anglosueca el pasado 19 de marzo.

Cerca de 600.000 franceses, sobre todo personal médico, han recibido una primera dosis de AstrazZeneca, y ahora deberán completar su inmunización con una segunda inyección de ARN Mensajero, Pfizer o Moderna.

En teoría el uso de dos vacunas diferentes no supone ningún problema, según los expertos. La técnica de combinar diferentes tipos ya ha sido utilizada con éxito contra otros virus, como el gripal H5N1 o el Ébola, parece que da buenos resultados con una respuesta inmunitaria aún más importante si solo se usa una clase de vacuna.

Pero para la Organización Mundial de la Salud (OMS) no existen por ahora "datos adecuados" sobre los efectos de cambiar de vacuna entre la primera y la segunda dosis. "No hay datos adecuados para decir si es algo que puede hacerse" y por tanto los expertos de la Organización concluyeron que inyectar vacunas diferentes en la primera y segunda dosis "no es algo que puedan por ahora recomendar", dijo Margaret Harris, portavoz de la OMS, a los periodistas en Ginebra.

Para el ministro de Salud, Olivier Véran, se trata de una medida de precaución después de que algunas personas jóvenes sufrieran trombosis tras recibir la AstraZeneca. El propio ministro es uno de los concernidos por este cambio. El 8 de febrero recibió esta vacuna, y como tiene 41 años, tendrá que vacunarse con otra.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) puso esta semana los trombos como efectos secundarios de esta vacuna al considerar la existencia de “un posible vínculo” y dejaron que cada país tomara las restricciones que las agencias nacionales consideraran oportunas.

Según la EMA, al 4 de abril se detectaron 222 casos de trombosis atípicas tras 34 millones de inoculaciones con este fármaco en los 30 países del Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein).

En Italia y España, se administra AstraZeneca a los mayores de 60 años, Bélgica a los mayores de 55 y Reino Unido a los mayores de 30. Aunque en algunos lugares se ha suspendido completamente como en Dinamarca.

Después de tres meses de que comenzara la campaña de vacunación, el jueves se batió un récord con 437.000 inyecciones en un día. En total, se han aplicado más de 10 millones de dosis.

La próxima etapa, según explico el ministro de Salud, será llegar a los 20 millones de dosis a mitades de mayo y 30 millones a mitades de junio. En unos días se podrán comenzar a vacunas las personas de entre 60 y 69 años.

