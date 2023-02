Frente frío sorprende a los argentinos en pleno febrero

En la ciudad de Buenos Aires y al menos cuatro provincias más se registró un importante descenso de las temperaturas. Sin embargo, la situación está lejos de mejorar para este viernes, el último día de previo al fin de semana de Carnaval en el que muchos aprovechan para realizar una escapada y despedirse del verano, reporta el portal Infobae.com Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Buenos Aires registró el jueves una temperatura mínima de 14,9 grados, mientras que en la provincia de Buenos Aires el termómetro llegó a marcar los 13,8° C , 14,2° C en San Carlos de Bolívar y 10,3° C en Azul y Tandil. La Costa Atlántica, Villa Gesell y Mar del Plata registraron 11,4 grados centígrados, mientras que Dolores y Olavarría 1,2°. Estas temperaturas son similares a las que se presentaron en Calafate, provincia de Santa Cruz. El frío se hizo notar aún más en las zonas rionegrinas de Maquinchao y Viedma, donde se registraron 9,3 y 10,8 grados, respectivamente. Sin embargo, las temperaturas más bajas se informaron en Puerto Madryn, Chubut, donde el termómetro tocó los 8,6 grados.

Para Buenos Aires el pronóstico no será muy distinto del jueves, ya que este viernes se esperan lluvias por la tarde con temperaturas que comenzarán entre los 9° C y 11° C por la mañana, para luego tocar los 17° o 19°, según la región.



El sábado 18 de febrero las temperaturas comenzarán a subir levemente con máximas que rondarán los 21° C y los 23° C, pero no se pronostican precipitaciones. El termómetro volverá a subir el domingo con mínimas cercanas a los 18° C y máximas que rondarán los 28° C.