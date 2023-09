Fuga de criminal brasileño en EEUU tiene en vilo a Pensilvania

La espectacular fuga de un criminal considerado peligroso de una prisión en el noreste de Estados Unidos tiene a la policía en vilo y ya afecta la vida en un condado en los suburbios de Filadelfia, donde por seguridad cerraron las escuelas el miércoles.



Casi una semana después de la fuga de Danelo Souza Cavalcante, un brasileño de 34 años condenado días antes a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia, "cientos de agentes trabajan día y noche utilizando helicópteros, drones y perros para localizar al fugitivo", dijo la fiscalía del condado de Chester.



El hombre, retratado con pelo negro y barba en el cartel de búsqueda, fue visto por última vez el lunes de noche en las imágenes de vigilancia de un jardín botánico normalmente abierto al público, pero que estuvo cerrado el miércoles, en el barrio Kennett Square, un suburbio de Filadelfia, en el estado de Pensilvania.



"Anoche (martes) un residente lo volvió a ver" en la misma zona, "los equipos lo buscaron durante horas pero no pudieron encontrarlo", dijo durante una conferencia de urgencia el teniente coronel George Bivens, de la Policía del estado.



- Al estilo hombre araña -

El fugitivo, que escapó por los tejados de la cárcel del condado de Chester, es considerado peligroso.



Las autoridades difundieron un vídeo que muestra la fuga, tan espectacular como vergonzosa para los empleados penitenciarios.



En las imágenes de seguridad se ve al prisionero con camiseta blanca, pantalón azul y zapatillas blancas, escondido en un hueco del patio; luego trepa con agilidad al estilo hombre araña entre dos paredes y desaparece.



"Están tratando con alguien desesperado y que no quiere que lo atrapen", advirtió el martes Bivens.



Las autoridades también subrayaron el riesgo de que el hombre robara casas o se abasteciera y pidió a los residentes cerrar las puertas de sus casas y vehículos.



"Obviamente ya ha conseguido ropa y otras cosas no identificadas, y queremos minimizar cualquier posibilidad de que consiga algo más. Es importante que mantengamos la presión sobre él mientras continuamos la cacería", subrayó el teniente coronel.



"Es la primera vez en nueve años que tengo que cerrar la puerta de mi casa cuando voy a trabajar", dijo el miércoles Joe Delahanty, un residente, al diario Philadelphia Inquirer.



Por motivos de seguridad, dos distritos escolares de la región decidieron cerrar sus escuelas el martes y la decisión fue mantenida el miércoles.



El brasileño escapó el jueves de la prisión del condado de Chester, en la misma zona, donde fue recluido tras ser condenado a cadena perpetua el 22 de agosto por apuñalar mortalmente a una exnovia en abril de 2021.



Según la policía, también es buscado por un asesinato cometido en Brasil. La justicia y la policía prometieron recompensas de 20.000 dólares por informes que permitan localizarlo.