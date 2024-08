"Fui secuestrado y traído por la fuerza" a EEUU, dice capo del cártel de Sinaloa

"Todos perdemos con la violencia"

"E mboscada"





Joaquín Guzmán López le "hizo un gesto para que le siguiera", asegura el capo del cartel de Sinaloa que por casi cinco décadas eludió su detención.





"Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin dudarlo". Pero le llevaron a una sala que estaba a "oscuras", donde le tendieron una "emboscada", dice.





"Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta", relata. Luego lo llevaron a una pista de aterrizaje y lo obligaron a subirse a un avión privado, donde se le "ató con bridas al asiento".





Unas tres horas después, "El Mayo", Guzmán López y el piloto aterrizaron en El Paso, Texas, donde los agentes federales estadounidenses los detuvieron.





"La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa", asegura.





López Obrador había reaccionado más temprano a la declaración de Zambada sobre la supuesta reunión del capo con Rocha Moya.





"Hay que esperar a que dé su versión el gobernador y que tengamos todos los elementos", dijo el mandatario izquierdista.





Según se infiere de documentos judiciales, Zambada, que se ha declarado no culpable de los cargos por narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato que le imputa la justicia estadounidense, se sentará en el banquillo en el mismo tribunal de Nueva York que juzgó y condenó a cadena perpetua a "El Chapo".





Por su parte, Joaquín Guzmán López, que también se declaró no culpable, será juzgado en Chicago.