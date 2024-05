Funcionarios de EEUU y Nicaragua liman asperezas políticas en un torneo de fútbol

Funcionarios de Estados Unidos y Nicaragua dejaron de lado por un momento sus diferencias políticas este sábado al disputar un torneo amistoso de fútbol en Managua, en el que también compitieron otros equipos de Europa y América Latina.



Catorce grupos se sumaron a esta justa deportiva organizada por la Embajada de Francia en la capital nicaragüense para realzar los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el 26 de julio, incluidas varias legaciones diplomáticas de países que tienen roces con el gobierno del presidente Daniel Ortega.



"Los Juegos [Olímpicos] son símbolos de amistad, son símbolos que podemos juntos jugar, que podemos juntos y juntas dialogar. Claro que sí, hay diferencias, y nosotras y nosotros aquí podemos demostrar que hay muchas diferencias, pero no son diferencias que no se pueden superar", dijo a la AFP la embajadora francesa Sonia Doña Pérez.



Nicaragua ha tenido roces con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), así como con países de América Latina como Colombia, que también se sumó al torneo.



Pero las discrepancias quedaron de lado en esta competencia disputada en un ambiente familiar en tres canchas de la "Zona Deportiva", un complejo al sur de Managua.