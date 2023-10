Gaza, de luto por el bombardeo del hospital: "esto es una masacre"

Los palestinos de Gaza seguían este miércoles hallando cadáveres en el hospital devastado la víspera por un cohete que dejó cientos de víctimas. "Nunca vi nada semejante en mi vida", dice Ahmed Tafesh, después de horas recogiendo restos humanos.



Entre los vehículos calcinados, unos voluntarios recogen cuerpos y restos y los colocan en bolsas mortuorias, mientras otros cadáveres son recubiertos con mantas y envoltorios blancos.



"Esto es una masacre", dice a AFP Ahmed Tafesh, que participó en las tareas y dice haber estado recogiendo ojos, brazos, piernas y cabezas de los fallecidos. "Nunca vi nada semejante en mi vida", asevera.



Las autoridades sanitarias del enclave, gobernado por el movimiento islamista palestino Hamás, dijeron este miércoles que al menos 471 personas murieron en el hospital Ahli Arab.



Las autoridades gazatíes sostienen que el drama fue obra de un ataque aéreo israelí, en respuesta a la ofensiva de Hamás en Israel el 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos. Los islamistas secuestraron además a casi 200 personas.



Israel rechazó la acusación y su ejército dijo este miércoles tener "pruebas" de que "la explosión en un hospital de Gaza fue provocada por el disparo de un cohete de la Yihad Islámica que falló".



En el cercano hospital de Shifa, en la ciudad de Gaza, los vecinos acudieron este miércoles a identificar en la morgue a los fallecidos en el ataque y llevarse los cadáveres para enterrarlos.



Yahya Karim, de 70 años, vino en busca de noticias de sus parientes. "No sé cuántos de ellos murieron ni cuántos siguen vivos", dice Karim, que se planteó alojarse en el hospital antes de la tragedia del martes.



Otros, que sobrevivieron al ataque, contaron a AFP el terror que sintieron.

"Había fuego, y cosas cayendo encima de nosotros. Empezamos a buscarnos unos a otros. La electricidad se cortó de repente, y no veíamos nada", dice Fatima Saed ente lágrimas. "No sé ni cómo salimos", añade.



Adnan al Naqa, otro vecino de Gaza, dijo que unas 2.000 personas estaban refugiadas en el hospital la noche del martes. "Al entrar en el hospital oí la explosión, y vi un fuego inmenso", apunta Naqa. "Toda el lugar estaba incendiado, había cuerpos por todos lados, de niños, mujeres y personas mayores".



El ejército insistió este miércoles en que "no hubo fuego del ejército israelí ni por tierra, ni por mar ni por aire que golpeara el hospital", según dijo el portavoz militar Daniel Hagari.



Hamás dijo que la tesis israelí, ya adelantada la noche del martes, es "una mentira que no engaña a nadie".



Desde el 7 de octubre, horas después de la ofensiva de Hamás, Israel atacó cientos de objetivos en la Franja de Gaza, donde murieron más de 3.400 personas según las autoridades sanitarias gazatíes. Un millón de personas se vieron desplazadas dentro del enclave, donde malviven 2,4 millones de palestinos.



Israel tiene este territorio bajo asedio, y el viernes urgió a los habitantes del norte del enclave a refugiarse en el sur de la Franja, en previsión de una posible intervención terrestre. La evacuación ordenada por Israel fue rechazada por Hamás y enérgicamente criticada por la ONU y varios países de la región.