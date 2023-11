Gaza es "el lugar más peligroso del mundo para un niño", asegura la jefa de Unicef

La Franja de Gaza es actualmente el "lugar más peligroso del mundo para un niño", denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad la jefa de Unicef, quien considera que las pausas humanitarias "no son suficientes" para poner fin a la "carnicería".



"Más de 5.300 niños palestinos han muerto en solo 46 días, lo que representa 115 niños por día, durante semanas y semanas", declaró Catherine Russell. A esta cifra hay que añadirle los alrededor de 1.200 niños que están desaparecidos en el territorio palestino y que se sospecha que están enterrados entre los escombros de los bombardeos.



"Según estas cifras, los niños representan el 40% de los muertos en Gaza. No tiene precedente. Es decir, la Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para un niño", agregó.



Más allá de las víctimas directas de los combates, también alertó sobre los riesgos de epidemias por la falta de agua potable, en particular para los recién nacidos, y del impacto de la desnutrición.



"Los menores de Gaza están en una situación de peligro extremo debido a las condiciones de vida catastróficas. Un millón de niños, todos los del territorio, se enfrentan a la inseguridad alimentaria, lo que podría convertirse pronto en una crisis catastrófica relacionada con la desnutrición", advirtió.



"Calculamos que en los próximos meses, la emaciación, la forma de malnutrición infantil que más vidas pone en peligro, podría aumentar casi un 30% en Gaza".



"Para que los niños sobrevivan, para que los trabajadores humanitarios puedan quedarse y actuar, las pausas humanitarias simplemente no son suficientes", insistió la responsable de Unicef, que celebró el acuerdo anunciado entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza a cambio de una tregua de cuatro días.



"Unicef pide un alto el fuego humanitario urgente para poner fin de inmediato a esta carnicería". La directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Natalia Kanem, expresó su preocupación por la suerte de las mujeres embarazadas en la Franja de Gaza y sus futuros bebés.



"En medio de los combates y la devastación, hay actualmente 5.500 mujeres embarazadas en Gaza que van a dar a luz el mes que viene. Cada día, unas 180 mujeres dan a luz en condiciones espantosas, y el futuro de sus recién nacidos es incierto", declaró.