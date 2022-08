Gaza llora a 16 niños muertos en tres días de bombardeos

Infancias perdidas

En otra parte de Gaza, a unos 200 metros del mar Mediterráneo en un barrio con casas apretadas unas con otras, el hogar de los Shamalagh voló por los aires el sábado. Donde estaba, ahora solo queda un agujero.



Entre los escombros se encuentran un refrigerador, un sofá aplastado por toneladas de cemento, un peluche y páginas arrancadas de lo que fue un libro de texto de inglés, irónicamente titulado Think of your ideal location for a holiday (Piensa en dónde te gustaría pasar unas vacaciones).



Allí vivían 17 personas, incluidos niños, que tuvieron 30 minutos para salir antes del ataque aéreo advertido por las autoridades israelíes.



"No podía dormir (...) Pensaba 'ellos (Israel) van a atacar'", cuenta Nadia Shamalagh, de 70 años, sentada cerca de los escombros de la que fue su casa.



"Todos estaban asustados. Los niños no podían dejar de llorar. ¡Ellos no están vinculados a Hamás, Fatah o la Yihad Islámica!", se indigna la mujer.