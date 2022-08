Gaza llora a los 16 niños muertos en tres días de bombardeos

Pero la madre, Rasha, sostiene la camiseta sucia en sus manos, incapaz de entender por qué murió su hija. " Mi hija no tenía nada que ver con los misiles, no fue su culpa", lamenta. "Me devolvieron su ropa llena de sangre".

Entre los escombros, un refrigerador nuevo, un sofá aplastado por toneladas de cemento, un peluche y decenas de páginas arrancadas de lo que fue un libro de texto de inglés, irónicamente titulado "Think of your ideal location for a holiday" ("Piensa en dónde te gustaría pasar unas vacaciones").