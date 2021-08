Gobernador de Misuri indulta a pareja que apuntó con armas a manifestantes antirracistas

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Misuri indultó a una pareja estadounidense que apuntó con armas a manifestantes antirracistas frente a su casa en 2020, anunció el martes la oficina del mandatario de este Estado conservador del centro de Estados Unidos.

Mark y Patricia McCloskey, ambos abogados, se declararon el mes pasado culpables de cargos de agresión y acoso, respectivamente. Fueron condenados a multas de 750 y 2.000 dólares por un tribunal de San Luis.

La pareja fue inicialmente imputada por el delito de uso indebido de armas. Ambos aparecían en un en un video descalzos en la puerta de su lujosa casa apuntando con armas y gritando a manifestantes pacíficos del movimiento Black Lives Matter que protestaban contra el racismo y los abusos policiales el 28 de junio de 2020.

El gobernador republicano de Misuri, Mike Parson, indultó a la pareja la semana pasada, tras haber prometido hacerlo desde que se inició el caso en un Estado en donde los conservadores defienden arduamente la conducta de los McCloskey.

"Es ilegal esgrimir armas de forma amenazante hacia manifestantes pacíficos", afirmó en un comunicado la fiscal de San Luis, Kimberly Gardner, cuando inculpó a la pareja el año pasado.

Los McCloskey se convirtieron en la imagen que simboliza la grieta que hay entre estadounidenses conservadores blancos y afroamericanos que claman por justicia.

Incluso se volvieron héroes de la causa conservadora durante la elección presidencial del año pasado, al predecir que los demócratas retirarían derechos relacionados con la tenencia y porte de armas.

"No se equivoque: no importa en donde viva, su familia no estará segura en los Estados Unidos de los demócratas radicales", sostuvo Patricia McCloskey en un video de apoyo a Donald Trump.

En mayo, Mark McCloskey anunció el lanzamiento de su campaña para el cargo de senador de Misuri en el Congreso.

En un video electoral, destacó la amenaza a la que supuestamente se enfrentó la pareja por parte de los manifestantes.

"Cuando una horda rabiosa vino para destruir mi casa y matar a mi familia, me opuse", dijo antes de agregar: "Nunca daré un paso atrás".