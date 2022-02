Gobierno asegura que bolivianos en Ucrania no han expresado querer retornar al país, pero el ex cónsul honorario dice que lo llaman pidiendo ayuda

Escucha esta nota aquí

La viceministra de Gestión Consular, Eva Chuquimia, informó sobre la situación de los residentes bolivianos en Ucrania, indicó que son 76 que residen oficialmente allá, pero que este número puede variar debido a los estudiantes que van con becas adquiridas por cuenta propia.

Chuquimia señala que mantiene contacto con los bolivianos en Ucrania a través de un grupo de WhatsApp, en el cual informan que la situación no es la mejor, pero tampoco expresaron querer retornar al país. Solo tuvieron un caso de un joven que solicitó apoyo económico, pero que hasta ahora no han podido realizar esta ayuda.

Paradógicamente, Vladimir Tordoya, ex cónsul honorífico de Bolivia en Ucrania le dijo a EL DEBER, este domingo 27 de febrero, que es tal la desesperación de nuestros connacionales que lo llaman a él constantemente para ver si se les puede brindar alguna ayuda legal. "Si hasta Álex Mamani, encargado comercial de la Embajada de Bolivia en Berlín, se comunicó conmigo para ver qué se puede hacer al respecto", reveló.

En contrasentido, desde La Paz, la viceministra Chuquimia asegura que "hasta el momento no hemos tenido ningún requerimiento de ciudadanos que deseen retornar, pero si se diese el caso, hemos habilitado la gestión con la Cancillería peruana para el momento que ellos consideren evacuarlos en un vuelo hasta Polonia", comentó Chuquimia.



Indicó que desde la madrugada del jueves que se anunciaron los problemas geopolíticos dispusieron de una línea de emergencia y un correo electrónico para los residentes en Ucrania. La línea habilitada es: WhatsApp /Telegram: +59172015214

En el caso de que algún coterráneo desease volver a Bolivia, se habilitó la gestión con la Cancillería peruana con un vuelo que los evacúe a Polonia. En otro caso, que sean llevados hasta Madrid y con la cooperación de Boliviana de Aviación, sean traídos a territorio boliviano.



"En esta situación en particular lo tomamos como prioridad. También hemos hecho las gestiones con la embajada de Argentina en Ucrania", expresó la viceministra respecto a las gestiones con otras embajadas, debido a que recientemente se retiró el consulado de Bolivia en Ucrania.

Añadió que hace dos días tuvieron una reunión con nueve cancillerías de la región, incluida México, en caso de necesitar apoyo de otras embajadas.

En el caso de Rusia, indicó que hay como 200 bolivianos en ese país, en su mayoría estudiantes, pero no que no pasan por una situación tan compleja como los ciudadanos en Ucrania.

Al respecto, el cochabambino y ex cónsul honorario, acurrucado en un sótano en las afueras de Kiev junto a su familia, contó que la embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos Urzagaste, "ha sido clara al indicar que solo puede prestar ayuda a los bolivianos que residen en Rusia, no así a los que están en Ucrania" y considera que en esta situación extrema "algo se debería hacer y no dejar a la deriva a nuestros ciudadanos".



¿Cómo es la situación de los bolivianos en Ucrania?



Hace unos días, EL DEBER pudo contactarse con varios residentes bolivianos en Ucrania.

“Todo el mundo está escapando. En una ciudad con 3,5 millones de habitantes, la salida de al menos de un millón ya es mucho. La mayoría huye hacia Polonia que está a unos 500 kilómetros”, explicó el viernes 25 de febrero Tordoya.

“Los que no pueden abandonar sus casas buscaron refugio en sótanos, pero yo vivo en un edificio de 25 pisos, en el piso 14. No me imagino cómo vamos a evacuar el edificio si pasa algo”, señaló Víctor Flores el viernes poco antes del inicio de las operaciones rusas en Kiev.

Luis Alberto Flores Posternak, otro boliviano que vive en Ucrania, contó que entre los vecinos se están organizando para ayudar a las pobladores menos favorecidos.

“Mi familia estaba en un refugio anti bombas que tenemos cerca, acaban de salir, no se imaginan lo que es estar ahí, pero nosotros no nos quedamos con las manos abajo, estamos tratando de ayudar a las personas que lo necesitan al máximo”, insistió.