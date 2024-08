Gobierno de Venezuela anula pasaportes a periodistas y defensores de DD.HH.

De acuerdo con el activista venezolano Carlos Correa, quien dirige la organización no gubernamental Espacio Público, se han documentado al menos 16 casos de periodistas y defensores de derechos humanos con pasaportes anulados desde el pasado 29 de julio.

Correa destaca que cada uno de los casos que han registrado tienen características propias, por lo que es difícil determinar un patrón de acción o respuesta. «Porque no sólo hablamos de anulación de un pasaporte, sino de detenciones o imputaciones por delitos que se desconocen», resalta Correa y agrega que esta acción ha generado mucho miedo entre periodistas y defensores de derechos humanos.

«En el caso de Maiquetía, cuando se verifica en migración es que te das cuenta de la medida de anulación del pasaporte en sistema . La persona puede solicitar la anulación si va a solicitar un pasaporte nuev o antes del tiempo de vencimiento. El Saime también puede hacerlo a solicitud de un organismo judicial, cuando se le dicta prohibición de salida del país a una persona en específico. Por estos días no se sabe», señala la fuente, que no quiere ser identificado por temor a posibles represalias.

La anulación de pasaportes ha sido una medida arbitraria que ha usado en el pasado la administración de Nicolás Maduro. Entre 2016 y 2019, a políticos, artistas y defensores de derechos humanos que levantaron voces críticas en contra del Gobierno les fue suspendido el documento y la gran mayoría no pudo tomar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. En este momento, la acción ha recobrado protagonismo después del pasado 28 de julio, cuando se cumplió en Venezuela, la elección presidencial.

Tanto activistas como dirigentes políticos han comentado off the record que están preocupados por la situación de los últimos días. «Me anularon el pasaporte. Vencía en 2032. Lo confirmé al entrar a la página del Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería). Allí está en rojo: Anulado. Por ahora no pienso solicitar otro, ni viajar. Sería un riesgo innecesario», cuenta una activista de derechos humanos y docente universitaria.