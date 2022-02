Gobierno español otorga alta distinción a Serrat antes de su adiós de los escenarios

Escucha esta nota aquí

Rodeado de amigos y compañeros, Joan Manuel Serrat recibió este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del gobierno español, quien homenajeó al reconocido cantautor catalán a pocos meses de que comience a despedirse de los escenarios.

"Lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido hacer, como lo he querido hacer y de la forma en que me ha parecido, acertada o equivocadamente, que debía hacerlo", afirmó un agradecido Serrat, de 78 años, desde el palacio de la Moncloa, sede de la presidencia española, en las afueras de Madrid.

Arropado por un reducido, y selecto, grupo de compañeros de profesión y de vida como Miguel Ríos, Víctor Manuel y Ana Belén, Serrat afirmó sentirse "emocionado, pero muy feliz al mismo tiempo" por este reconocimiento a más de medio siglo de carrera.

El gobierno decidió otorgarle esta distinción -la mayor de España para quienes no son jefes de Estado- en diciembre, poco después de que sorprendiera al anunciar una gira de despedida de los escenarios para 2022

"Varias generaciones de españoles, de españolas, de latinoamericanos, debemos buena parte de nuestra educación sentimental a tu contribución artística", le agradeció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

"Tu despedida de los escenarios, sin duda alguna, no acabará nunca con la admiración, con el cariño y también con el profundo agradecimiento que sentimos hacia ti y hacia tu obra", añadió Sánchez sobre el cantautor, muy querido tanto en España como en América Latina.

Bautizada como "El vicio de cantar 1965-2022", Serrat arrancará su gira de despedida el 27 de abril en el Beacon Theater de Nueva York y finalizará con un emocionante concierto en el Palau Sant Jordi de su ciudad, Barcelona, el 23 de diciembre, para el que ya están todas las entradas agotadas.

Antes pasará por México, Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina o Uruguay, entre otros destinos.

Nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943, Joan Manuel Serrat es uno de los artistas más admirados de la música en español, declarado en 2014 Persona del Año por los Grammy Latinos.

Autor de himnos como "Mediterráneo", "Lucía" o "Aquellas pequeñas cosas", el músico catalán acumula múltiples reconocimientos en sus casi seis décadas de carrera como el I Premio Nacional de las Músicas Actuales o la medalla de la Legión de Honor de la República Francesa.