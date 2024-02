Gobierno y oposición de Venezuela buscan "consenso" sobre fecha de presidenciales

El gobierno y la oposición de Venezuela retomaron este lunes contactos, en el marco de la mesa de negociación que media Noruega, en busca de "consenso" para definir la fecha de las elecciones presidenciales de este año, aunque sin anunciar avances.





La reunión se hizo como parte de un proceso más amplio impulsado por el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, para elaborar una propuesta del cronograma de las elecciones, en las que se espera que el presidente Nicolás Maduro aspire a un nuevo período de seis años.





"Ha habido una amplia gama de propuestas de fechas" que "van a permitir un análisis profundo y, probablemente, conseguir una fórmula de consenso", dijo Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional y la delegación del gobierno en las negociaciones.





"La delegación de la (coalición opositora) Plataforma Unitaria hizo una propuesta general en materia de desarrollo de la elección presidencial de este año 2024. Nosotros recibimos la propuesta que será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento", dijo Rodríguez en una rueda de prensa, tras un encuentro en Caracas con la presencia de los mediadores noruegos.





El proceso de consultas iniciado por el Parlamento es paralelo al proceso de diálogo e incluyó la participación de actores políticos alejados de la oposición tradicional, así como sectores académicos, empresariales y gremiales.





La propuesta de cronograma será entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al chavismo y encargado de convocar elecciones.





Las presidenciales de este año aún no tienen fecha, aunque un acuerdo suscrito en octubre pasado en Barbados comprendía que los comicios se celebraran en el segundo semestre del año, con observación de la Unión Europea.





El jefe de la delegación opositora en las negociaciones, Gerardo Blyde, indicó por su parte que aceptó esta reunión solo porque los facilitadores estuvieron presentes y dijo haber consignado escritos que denuncian violaciones al acuerdo de octubre y una escalada de "represión" con inhabilitaciones políticas y arrestos.





Blyde exigió que María Corina Machado, candidata elegida en las primarias de la Plataforma, sea habilitada para participar en las elecciones pese a una prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.





Y confirmó que propusieron que las elecciones sean en diciembre, aunque "no se concretó en lo absoluto todavía (...) una fecha concreta".





"Prefiero no detallar con exactitud todo lo que hablamos", reparó Blyde.





