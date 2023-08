Gobiernos amazónicos debaten en Brasil postura común para COP28

Los países amazónicos se reunieron este miércoles en Brasil con representantes de otras regiones, invitados a una cumbre para debatir la preservación de los bosques del planeta con miras a la COP28 contra el cambio climático. El presidente anfitrión Luiz Inácio Lula da Silva y representantes de los otros siete miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), recibieron en la ciudad de Belém (norte de Brasil) a los presidentes del Congo y de la República Democrática del Congo (RDC). Al igual que Indonesia, que también envió a un representante , los países africanos albergan bosques tropicales en sus territorios. En la primera jornada de la cumbre, el martes, los países amazónicos anunciaron una alianza contra la deforestación, pero no lograron consensuar metas comunes , lo que decepcionó a oenegés y observadores. El objetivo del miércoles es lograr posiciones en común de cara a la COP28 de la ONU sobre el cambio climátic o, que se celebrará a fin de año en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. "Los países con extensas selvas tropicales precisamos tener el peso y la voz que nos corresponden en los espacios multilaterales" , dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en la apertura del segundo día de la cumbre. Brasil también invitó a los presidentes de países como Noruega y Alemania, p rincipales donantes del Fondo Amazonía de Brasil -creado para financiar proyectos ambientales- y Francia, aunque estos mandaron representantes ministeriales o de las embajadas. También estaba presente el presidente de la COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber. La COP30, en 2025, se celebrará precisamente en la ciudad de Belém.

Lula recibió el martes a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce; de Perú, Dina Boluarte; así como el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.



Ecuador y Surinam fueron representados por sus cancilleres.



Los ocho miembros acordaron en una declaración "establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación", además de reforzar su cooperación contra el crimen organizado en la región y de fomento al desarrollo sustentable.



El objetivo es "evitar que la Amazonía alcance el punto de no retorno", a partir del cual, según los científicos, pasará a emitir más carbono del que absorbe, agravando el cambio climático.



La alianza regional trabajará para la consecución de las "metas nacionales" de deforestación de cada país, como la de Brasil, que prevé erradicarla para 2030, según el organismo.



"Nunca fue tan urgente retomar y ampliar nuestra cooperación", dijo Lula, cuyo país alberga el 60% de la Amazonía.



Expertos en medio ambiente lamentaron sin embargo que la "Declaración de Belém" trajera pocas medidas concretas.



"No hay metas o plazos para erradicar la deforestación, ni mención al fin de la explotación petrolífera en la región. Sin esas medidas, los países amazónicos no lograrán cambiar la actual relación predatoria con la selva", afirmó Leandro Ramos, director de Programas de la ONG Greenpeace Brasil.



Consensos y divergencias