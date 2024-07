González supera a Maduro por 20 puntos, a una semana de comicios

Según la encuestadora ClearPath Strategies, la ventaja de la oposición va acompañada del deseo de participación de los venezolanos. “En un país democrático, con elecciones libres y justas, la discusión no sería si Edmundo González va a ganar, sino por cuánto. Solo la sombra del fraude electoral, por parte de Nicolás Maduro, deja duda del desenlace electoral”, se lee en el informe de la firma.

Prevén alta participación

El alto nivel de participación, proyectado para la elección del 28 de julio, es producto no solo de la alta desaprobación de Maduro y de su gestión, sino también por el deseo de cambio en el país por parte de la gran mayoría de los venezolanos.

Este es un desarrollo inédito en los 26 años de gobiernos chavistas/maduristas, cuando la población en general percibía al oficialismo como una máquina electoral poderosa. Esa percepción ya no existe hoy en día, producto de la amplia ventaja de González en las encuestas, afirma el estudio de opinión.

La gran conductora

“El hecho de que María Corina Machado no sea la candidata no está minimizando su liderazgo. Lo está reafirmando. Más que como gran electora, porque el camino definitivo no será electoral, la ven como la gran conductora. La figura de MCM está asociada al hecho de reconstruir y a los valores que deben conducir el proceso. La Venezuela que seremos está en los valores que transmite este liderazgo”.