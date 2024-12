Grandes donantes de Trump emplean a mexicanos sin visado de trabajo, según The Guardian

De acuerdo con el medio británico, que cita documentos de la empresa y testimonios de allegados a la empresa, decenas de mexicanos han sido contratados en el vecino país con la visa B1, que solo permite una estadía de seis meses y con fines de entrenamiento de personal, pero llegan a Estados Unidos para trabajar en el área de transporte de la compañía de los Uihlein.



"En realidad están trabajando, no entrenando", dijo una persona con conocimiento directo de la situación según The Guardian.



Esta pareja, como otros multimillonarios donantes de campañas conservadoras, apoyan la mano dura de Trump con la inmigración, pues para su segundo mandato -que comienza en un mes- ha prometido deportaciones masivas de migrantes.



The Guardian subrayó que la investigación fue hecha por ellos durante varios meses con entrevistas a personas que tienen conocimiento directo del programa de transporte de Uline, la empresa de envíos, y que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.



El diario además detalla que según una de sus fuentes la empresa no tenía capacidad para contratar personal para sus almacenes, especialmente en Pensilvania, y por eso buscaron mano de obra en México.



Los trabajadores, explica el diario, reciben sus salarios en cuentas en México. Precisa que aunque reciben una compensación adicional por viajar a Estados Unidos y quedarse allí, se les paga mucho menos que a sus homólogos estadounidenses.



Las fuentes que hablaron con The Guardian dijeron que Uline paga todos los costos para que sus trabajadores con base en México salgan de su país y vuelen a los almacenes.



Según los documentos que consultó el diario, hay reglas para los miembros de la familia y otros invitados a los que se les permite visitar a los trabajadores.



Alrededor de 60 a 70 trabajadores de las plantas de la empresa en México pueden estar trabajando en Estados Unidos en cualquier momento, afirmaron las fuentes.



Ni la empresa, ni los Uihlein, quisieron hacer comentarios sobre la denuncia, indicó The Guardian. EFE