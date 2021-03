Guatemala combate desde el aire incendio forestal en faldas de volcán

Escucha esta nota aquí

Tres aeronaves comenzaron este miércoles a combatir un incendio forestal en las faldas del volcán Atitlán, ubicado a un costado del lago homónimo, al oeste de Guatemala, informaron las autoridades.



El portavoz de las Fuerzas Armadas, Rubén Téllez, dijo a la AFP que un helicóptero Bell-212 del ejército y dos avionetas privadas dedicadas a fumigar cultivos comenzaron a sofocar el incendio en el volcán, de 3.535 metros sobre el nivel del mar.



"Este miércoles continúan las acciones de combate del incendio forestal del volcán Atitlán", comentó David de León, representante de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), responsable de la protección civil.



De acuerdo con De León, las llamas han afectado más de 200 hectáreas y el siniestro está controlado en un 65% debido a las brechas que han hecho las brigadas que trabajan en la zona.



Esperan poder controlarlo totalmente este miércoles tras el apoyo aéreo. Sin embargo "las condiciones en el lugar y el fuerte viento pueden generar que en su momento esta condición no se llegue a presentar".



El fuego se inició el domingo "con un pequeño incendio, pero el viento favoreció su propagación", comentó en la víspera el funcionario de la Conred.



Las llamas se extendieron por las faldas del coloso y amenazan la biodiversidad del lugar, como el quetzal (Pharomachrus mocinno), el ave nacional de este país centroamericano, que habita en la zona.



En la ribera del lago, además del Atitlán, uno de los principales sitios turísticos del país, también están los volcanes Tolimán y San Pedro, los cuales llevan siglos sin mostrar actividad eruptiva.



En Guatemala, la temporada de incendios regularmente se extiende de diciembre a junio y cada año arrasa miles de hectáreas de bosque.



Datos de la Conred indican que en la presente época se han atendido 192 siniestros en el país, 107 forestales y 85 no forestales, los cuales han consumido 569,21 hectáreas.