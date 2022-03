Guatemala rescindirá contrato de vacunas rusas por traslados frenados por la guerra

Escucha esta nota aquí

Guatemala busca rescindir un contrato vigente con Rusia para la compra de 4 millones de dosis de vacunas anticovid Sputnik Light, debido a los problemas de envío por la guerra con Ucrania, dijo el presidente Alejandro Giammattei.



"No estamos comprando ninguna vacuna de Rusia porque no hay forma en que se pueda ni trasladar de Rusia ni (traerlas) nosotros, por lo tanto ya se están haciendo los análisis jurídicos para la suspensión de ese contrato (...) por la situación" bélica, declaró Giammattei a periodistas.



Guatemala tiene un contrato con Rusia con el "compromiso" de adquirir 4 millones de dosis de Sputnik Light en cuanto obtenga el registro de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó en febrero el ministro de Salud de Guatemala, Francisco Coma.



Sin embargo, Giammattei dijo que además pretenden anular el contrato porque las autoridades sanitarias locales no dieron el aval para el uso de esa vacuna, como lo exige la legislación en Guatemala. "No podemos utilizar Sputnik Light", precisó.



El contrato es parte de una primera compra que el país centroamericano hizo al Fondo de Inversión Directa de Rusia en abril pasado de 8 millones de dosis de la vacuna Sputnik V -que tampoco tiene el reconocimiento de la OMS- por un costo de unos 79,6 millones de dólares.



La compra original era de 16 millones de dosis, pero ambas partes pactaron que solo se cumpliera con la mitad del pedido ante el retraso de las entregas que provocaron duras críticas contra Giammattei, incluso señalamientos de corrupción.



Un millón de dosis de Sputnik V llegaron en febrero a su fecha de vencimiento y no pudieron ser utilizadas.



Las autoridades guatemaltecas culparon a los grupos antivacunas que generan desinformación sobre los inmunizantes, pero diputados opositores denunciaron deficiencias del gobierno en el proceso para trasladar los inmunizantes a los centros de vacunación y fallas en la estrategia de comunicación.



Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, suma hasta ahora 807.453 casos de covid-19 y 17.170 muertos.