Guatemaltecos hacen peregrinaje navideño por la democracia y contra la corrupción

"No hay que bajar la guardia, cualquier cosa se puede esperar de estos corruptos", dijo a la AFP el dirigente maya Misrahi Xoquic frente a la Corte Suprema en la noche del martes. Los manifestantes también entonaron canciones tradicionales con consignas anticorrupción.

"Cuando hay mucha gente desempleada, cuando hay mucha gente que migra, cuando hay mucha gente que de verdad no va a disfrutar la Navidad, pero ¿por qué no van a disfrutar? Pues por los corruptos que ellos se han levantado (llevado) todo el dinero y no han tenido el corazón de darle un poquito al pueblo", agregó en la peregrinación la dirigente indígena Luz Emilia Ulario.