Guerra contra Hamás seguirá "muchos meses más", dice jefe militar israelí

El jefe del ejército, Herzi Halevi, afirmó en la noche del martes que "los objetivos de esta guerra son esenciales y no fáciles de alcanzar". "Por lo tanto, la guerra continuará por muchos meses más", agregó.

Una mujer aprovechó el sol del martes para lavar ropa a mano, y contó a AFP que "he implorado a la gente por agua. No tengo absolutamente nada, he tomado todo prestado de otros, incluso las frazadas".