¿Guerra de encuestas?: TalCual Verifica qué dijeron de cara a las presidenciales en Venezuela

No obstante, casi una decena de encuestadoras han encontrado que el resultado de las eleccione s será favorable para el candidato Edmundo González, pero el oficialismo desconoce estos datos.

Las encuestas realizadas por Datanálisis, Delphos, Consultores 21, ORC Consultores, Meganalisis, Consultora Polity, Hercon, Datincorp, More Consulting coincidieron en que la intención de voto es liderada por el opositor Edmundo González con un amplia brecha sobre su principal contrincante, Nicolás Maduro, aún tomando como base la cifra más conservadora.

Según el corte definitivo de datos del CNE del pasado 16 de abril de este año, publicado el pasado mes de junio, en total hay 21.620.705 electores en el país, incluidos 228.241 extranjeros que no pueden participar en estos comicios por tratarse de elecciones presidenciales; por lo que solo podrán ejercer el derecho al sufragio 21.392.464.

La mayoría de estas encuestadoras estiman que el porcentaje de participación en las elecciones presidenciales esté entre 65% y 75% y recuerdan que los comicios se darán con una abstención segura de al menos 20%, que corresponde a los más de cuatro millones de ciudadanos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que migraron del país y no pudieron actualizar sus datos en las naciones donde ahora residen y no podrán votar.