Guerra en Ucrania: matan a tiros al periodista estadounidense Brent Renaud cerca de Kiev

Un periodista estadounidense murió a tiros y otro resultó herido este domingo en Irpin, una localidad del noroeste de Kiev donde las fuerzas ucranianas combaten a los militares rusos, informaron a la AFP fuentes cercanas.

'The New York Times' ha confirmado la muerte de su antiguo colaborador Brent Renaud. El periódico ha publicado en su cuenta de Twitter un comunicado en el que aseguran que están consternados por la muerte de Renaud, "un talentoso cámara que ha colaborado durante varios años con 'The New York Times'".

Según precisa, su último trabajo para este periódico fue en 2015 y su presencia ahora en Ucrania no se debía a su cobertura de la invasión rusa. Sí que llevaba puesta una acreditación de prensa con el nombre del periódico estadounidense, "pero era de hace años".

De acuerdo con el médico Danylo Shapovalov a AFP, los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido. Un periodista de la AFP vio el cuerpo de la víctima.

El jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, publicó previamente en su cuenta de Facebook el anuncio de la muerte del reportero.

"Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", afirmó Nebitov.

"Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico 'The New York Times' ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate", apuntó el responsable policial.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense.

Tomado de El Mundo de España