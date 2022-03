Guerra en Yemen: abandonada, la población vuelve a sumirse en el horror

Escucha esta nota aquí

Sin observadores internacionales, Yemen vuelve a sumirse en los peores niveles de violencia, mientras se inician las conversaciones de tregua en Riad. Muchos civiles están siendo asesinados mientras las partes en conflicto se aprovechan de la participación de la comunidad internacional en otras crisis.

"Es el año más mortífero desde 2016. En los dos primeros meses de 2022 han muerto tantas personas como en los dos años anteriores. Desde que se disolvió el Grupo de Expertos Eminentes (EEG), el número de muertos se ha triplicado cada mes", advierte Iona Craig, que recopila datos sobre la guerra para la ONG Yemen Data Project.

Después del GEE

El GEE, desde su despliegue en septiembre de 2017, ha proporcionado una mejor supervisión de las violaciones de los derechos humanos en Yemen. En las conclusiones de sus cuatro informes sucesivos, ha pedido sistemáticamente a las partes enfrentadas –los rebeldes hutíes respaldados por Irán por un lado, y la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por otro– que dejen de atacar a los civiles. También exigió que los principales proveedores de armas, incluidos Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, dejen de apoyar a Riad.

Esta presión probablemente hizo que Arabia Saudita, responsable de una campaña aérea especialmente mortífera, se contuviera durante varios años y tomara represalias con presiones sin precedentes, documentadas por el periódico británico The Guardian, para poner fin a la misión de observación. Varios países votaron en contra de renovar el mandato del GEE, algunos a cambio de inversiones, otros por temor a que se prohibiera a sus nacionales realizar la peregrinación a La Meca.

Riad consiguió así en octubre de 2021 la suspensión del GEE, una trágica primicia en la historia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los bombardeos sauditas se han reanudado con renovado vigor, dirigiéndose en particular a las infraestructuras civiles. Las proyecciones del Yemen Data Project sugieren que los avances logrados bajo la vigilancia del GEE pueden anularse y que los yemeníes volverán a la violencia extrema.

Impunidad

Los mecanismos de responsabilidad son una herramienta que se utiliza en la mayoría de los conflictos para ofrecer a las víctimas civiles soluciones a la violencia. Al nombrar a los culpables de las infracciones legales, la comunidad internacional y la sociedad civil están en condiciones de presionar a los Estados afectados.

"Funciona y tiene un efecto directo sobre el terreno, lo hemos experimentado. Lo hemos visto con la presencia del GEE", afirma Radhya Al-Mutawakel, presidente de la ONG yemení Mwatana for Human Rights. El seguimiento y los informes emitidos por estos expertos han contribuido a documentar las violaciones de los derechos humanos y han empujado a las partes en conflicto a tener más en cuenta la protección de los civiles. Los ataques aéreos de Arabia Saudita, en particular, se han vuelto más raros y precisos, mientras que de 2014 a 2017, golpeaban muy regularmente objetivos cuyo valor militar parecía irrisorio.

Pero "tenemos la impresión de que reina la impunidad y que la situación no hace más que empeorar", afirma Sukaina Sharafuddin, responsable de defensa de la ONG Save The Children. La joven madre yemení describe los numerosos retos a los que se enfrentan los civiles a diario. Padres que se saltan las comidas para alimentar a sus hijos, niños aterrorizados que no mojan la cama, niños que viven con shrapnels en el cuerpo por falta de cuidados. "Mi hijo está en peligro en todas partes. En la escuela, está en peligro. En casa, está en peligro. Pero yo soy una de las afortunadas: muchos ven a sus hijos morir de hambre", cuenta.

Sentimiento de abandono

"Hemos hablado con muchos Estados, pero no hemos podido encontrar un campeón. Es decir, un Estado o grupo de Estados que podrían presentar una resolución ante la Asamblea General de la ONU pidiendo un nuevo mecanismo de responsabilidad para Yemen. Esto debería ser sencillo. Pero demasiados Estados tienen miedo de molestar a Arabia Saudta o a los Emiratos Árabes Unidos", lamenta Radhya Al-Mutawakel.

Dentro de la ONU, las emergencias son muchas y Yemen se hunde en la irrelevancia. "Ucrania se está llevando toda la energía en la ONU. Todas las demás cuestiones se han dejado de lado. Una forma de verlo positivamente es que, si conseguimos resultados reales en materia de responsabilidad en Ucrania, podemos establecer un nuevo estándar para otros países devastados por la guerra", afirma Sherine Tadros, directora adjunta de Incidencia de Amnistía Internacional.

Hay pocas esperanzas para los yemeníes, que ven cómo se les abandona mientras la comunidad internacional se moviliza en otros frentes. En el caso de Ucrania, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear una comisión para documentar las violaciones del derecho internacional el 4 de marzo, una semana después del inicio de la ofensiva rusa. "No nos empujen a estar celosos de otros civiles en otras zonas de conflicto. En todos los conflictos, los civiles merecen ser defendidos, vengan de donde vengan", recuerda Radhya Al-Mutawakel.