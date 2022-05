Gutiérrez apoya a 'outsider' Hernández tras derrota en presidenciales de Colombia

Escucha esta nota aquí

El derechista Federico Gutiérrez sufrió una sorpresiva derrota en las elecciones presidenciales de Colombia este domingo y se sumó a la campaña del 'outsider' millonario Rodolfo Hernández, que disputará un balotaje contra el izquierdista y vencedor Gustavo Petro.



"No queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos y por eso (...) votaremos por Rodolfo y por Marelen (Castillo) el próximo 19 de junio", dijo el exalcalde de Medellín, tercero en los comicios con casi el 24% de los apoyos.



'Fico' Gutiérrez, derechista de 47 años, era el rival más probable para disputar un balotaje contra el senador y exguerrillero Petro (62 años), según encuestas.



Pero un inesperado giro en la jornada electoral de este domingo dio como segundo favorito a Rodolfo Hernández, un ingeniero millonario de 77 años, exalcalde de Bucaramanga (noreste), sin partido político y difícil de situar en el espectro ideológico.



Gustavo Petro "no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades", añadió Gutiérrez, que usó como caballito de batalla en esta campaña el paso del izquierdista por la exguerrilla urbana del M-19, que depuso las armas en 1990.



De ganar el balotaje, Petro sería el primer presidente de izquierda en Colombia luego de dos siglos de gobiernos conservadores y liberales.



