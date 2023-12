¿Hacia unas Navidades vegetarianas y sin alcohol? Todavía es pronto, dicen los chefs

El chef argentino Mauro Colagreco, cuyo restaurante Mirazur en Menton (sur de Francia) tiene tres estrellas Michelin y fue coronado como el mejor del mundo en 2019 por la influyente lista "50 Best", considera que estos platos deben ser "regresivos y generosos" y complacer a niños y adultos "para que las fiestas salgan bien".

"Como alternativa vegetariana, me gusta el pastel de alcachofas, con trufa y queso comté", explica a la AFP.

"Muchas personas aún no están acostumbradas, pero lo estárán, estoy seguro. Porque incluso yo, que me encanta el vino, a veces no quiero", subraya Colagreco.