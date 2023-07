Hackers chinos atacaron cuentas del gobierno de EEUU, según Microsoft

Si bien Microsoft no identificó los objetivos atacados, un portavoz del Departamento del Estado estadounidense indicó que se había detectado "actividad anómala" y se tomaron "medidas inmediatas para asegurar nuestros sistemas".

“Como cuestión de política de seguridad cibernética, no discutimos los detalles de nuestra respuesta y el incidente sigue bajo investigación”, indicó la fuente.

Por su parte, el diario The Washington Post señaló el miércoles que las cuentas de correo electrónico violadas no eran de relevancia y "las cuentas de correo electrónico del Pentágono, la comunidad de inteligencia y militares no parecían verse afectadas".