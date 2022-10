Hades, Necro y Amigo, los perros que buscan cadáveres en deslave de Venezuela

Necro olfatea los cimientos de una casa destrozada, se mueve ágil, rasga un poco la tierra y sigue oliendo: este "funcionario canino" apoya la búsqueda de una persona desaparecida bajo el alud que arrasó el pueblo de Las Tejerías, en Venezuela.



Vecinos llamaron a las autoridades tras percibir un mal olor en la zona, cuatro días después del aluvión del sábado que dejó al menos 43 personas fallecidas y 56 desaparecidas, cuya sobrevivencia ha sido ya descartada.



No consigue nada... al siguiente objetivo.



Necro y su compañera Hades, ambos pastores belgas malinois y parte de la unidad K-9 del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caracas, han logrado detectar unos seis cadáveres desde el fin de semana, cuando se reportó la tragedia.



"Son parte del equipo. No los llamamos perros", dice a la AFP un operador que pidió no ser identificado.



Los agentes caninos trabajan entre seis y ocho horas diarias, con un descanso promedio de 30 minutos entre cada visita que realizan, dependiendo también del recorrido.



Cada uno tiene su forma de avisar. Necro, por ejemplo, "rasga, rasga, rasga, se queda mirando a su operador, ladra y vuelve a rasgar", explica el funcionario.



Pero en esta jornada no hubo suerte.



La unidad cree que posiblemente se encuentren más cuerpos en la parte baja del pueblo, donde está el río, que hayan sido arrastrados por el alud.



La tarea de búsqueda se complica de cualquier forma con cada día que pasa porque el lodo se seca y se hace más compacto en Las Tejerías, una localidad enclavada en las montañas a unos 50 kilómetros de Caracas.



"Olor humano"