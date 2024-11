Hallan en una camioneta 11 personas muertas, entre ellos dos menores, en el sur de México

Los cadáveres de 11 personas fueron hallados en una camioneta sobre la autopista Del Sol en la ciudad de Chilpancingo, capital del sureño estado mexicano de Guerrero.



Según los primeros reportes, los fallecidos fueron localizados la noche del miércoles y entre ellos se identificaron dos mujeres y dos menores de edad.



El hallazgo ocurrió luego de un reporte a la línea de emergencias de una camioneta abandonada sobre la vía que conecta el puerto de Acapulco con la Ciudad de México, donde se informó que había manchas de sangre y olor fétido.



Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías ministeriales, quienes encontraron una camioneta blanca de doble cabina tipo pick up, con los cadáveres en la caja de carga, cubiertos con ropa.



Los peritos decidieron llevarse la camioneta a sus instalaciones, en donde, con una fuerte vigilancia, llevaron a cabo las diligencias.



Esta mañana, la FGE emitió un comunicado de prensa en el que informó que aún no se han identificado los 11 cuerpos.



“Un equipo especializado en identificación humana de la FGE Guerrero realiza bajo el protocolo de perspectiva de género los trabajos técnicos y científicos necesarios para la plena identificación de los cuerpos de dos mujeres y nueve hombres, entre ellos dos menores de edad, mismos que se encuentran en calidad de desconocidos”, apuntó.



El hecho ocurre luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de un operativo especial para la búsqueda y localización de 16 comerciantes desaparecidos a finales de octubre, de lo que responsabilizó al grupo delictivo Los Ardillos.



Hasta este jueves no se ha precisado si los muertos están relacionados con los comerciantes, habitantes de la comunidad de Chautipan, en la sierra de Guerrero, quienes desaparecieron cuando se dirigían a la localidad El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez.



La desaparición y el operativo de búsqueda se desarrolla entre los municipios de Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán y Chilapa, en la región centro de la entidad, en donde, de acuerdo con autoridades federales, opera dicho grupo delictivo.



En ese grupo de personas desaparecidas se encuentran cuatro menores de edad, dos mujeres y 10 hombres.



México acumula 106.809 personas desaparecidas, según las últimas cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (Rnpdno).



Guerrero vive una ola de violencia del crimen organizado que también ha alcanzado a los políticos, pues apenas el pasado 25 de octubre se informó del asesinato del exalcalde oficialista Aurelio Méndez Rosales, de Huamuxtitlán, municipio del estado, y el 6 de octubre decapitaron al opositor Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, la capital estatal, en un hecho que aún no termina de esclarecerse.