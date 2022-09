Hallan muerto a uno de los dos sospechosos de apuñalamientos en Canadá

Uno de los dos hermanos objeto de una enorme persecución en Canadá después de presuntamente ejecutar una ola de apuñalamientos que dejó 10 muertos y 18 heridos, fue hallado muerto, informó la policía el lunes.



La matanza perpetrada el domingo en la comunidad indígena de James Smith Cree Nation y en la vecina ciudad de Weldon, en el centro oeste del país, se cuenta entre los mayores actos de violencia masiva de la historia de Canadá.



Rhonda Blackmore, comisionada asistente de la Policía, dijo en conferencia de prensa que el cuerpo de Damien Sanderson "fue encontrado en un descampado próximo a una vivienda que fue revisada" por las autoridades y con "heridas visibles".



"No podemos decir con seguridad cómo murió Damien", advirtió Blackmore y añadió que "potencialmente pudo" haberlo matado su hermano Myles Sanderson.



La policía canadiense había recorrido el lunes Saskatchewan y las provincias vecinas en una persecución incesante de los dos hermanos.



Myles Sanderson sigue prófugo y "puede también presentar heridas, pero no está confirmado", añadió Blackmore, quien instó a la población a permanecer vigilantes, el prófugo, a quien se debe considerar armado y peligros, podría estar buscando atención médica.



Tras ordenar bajar la bandera del Parlamento en memoria de las víctimas, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que los ataques eran "impactantes y desgarradores".



"Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestro país", agregó. "Lamentablemente, en los últimos años, tragedias como estas se han vuelto demasiado frecuentes".



Canadá vive una sucesión de ataques de una violencia inusual. En los últimos años, un hombre armado disfrazado de policía mató a 22 personas en Nueva Escocia; seis personas murieron en un tiroteo en una mezquita de Quebec; y un hombre que conducía una camioneta por veredas llenas de gente en Toronto mató a 10 personas.



"Esto es terrible"