Hallan por primera vez en un cometa el último elemento clave para la vida en la Tierra

Científicos de la Universidad de Turku (Finlandia) han descubierto fósforo sólido en el polvo de un cometa, según anuncian en su estudio recién publicado en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. De acuerdo con el equipo, se trata de "la primera vez que se encuentran elementos CHNOPS necesarios para la vida en materia cometaria sólida".



CHNOPS es un acrónimo para los seis elementos claves para la vida en la Tierra: carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), oxígeno (O), fósforo (P) y azufre (S). Sus combinaciones constituyen la gran mayoría de las moléculas biológicas en nuestro planeta y juntos representan casi el 98% de la materia viva de la Tierra.



Existe la teoría de que podrían haber sido los cometas los que trajeron estos elementos esenciales a la Tierra primitiva y los científicos ya habían encontrado previamente los otros cinco elementos en cometas, pero no el fósforo soluble en agua, que podría desempeñar un papel fundamental en el origen de las moléculas biológicas.



Este tipo de fósforo, así como flúor, fue encontrado por el equipo en el coma interno del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Estaban presentes en partículas sólidas recolectadas a solo unos pocos kilómetros del cometa por el instrumento Analizador de masas de iones secundarios de Rosetta (COSIMA).



¿Cómo lo estudiaron?

Las partículas se recogieron en las placas objetivo del instrumento y se fotografiaron de forma remota. Luego las partículas individuales fueron seleccionadas en las imágenes y se midieron con un espectrómetro de masas. Todo esto se hizo desde la Tierra antes de que Rosetta terminara su misión con un choque controlado contra el cometa 67P a finales de septiembre del 2016.



De este modo, el equipo encontró por primera vez iones de fósforo en partículas sólidas en minerales o fósforo metálico. "Hemos demostrado que los minerales de apatita no son la fuente del fósforo, lo que implica que el fósforo descubierto se produce en una forma más reducida y posiblemente más soluble", cita ScienceAlert al líder del proyecto, Harry Lehto, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Turku.



Ya se había encontrado fósforo anteriormente en cometas, pero el fósforo recién descubierto está en una forma más adecuada para la posible formación de moléculas biológicas. Como escriben los autores en su artículo, "en el proceso de formación de la vida, se requirieron compuestos de fósforo reactivo solubles en agua para convertir los precursores de nucleótidos mediante fosforilación en nucleótidos activos".