Hamás confirma que liberará a nuevos rehenes el sábado como estaba previsto

Hamás confirmó el sábado que liberará a un segundo grupo de rehenes antes de medianoche como estaba previsto, después de haber retrasado su traslado acusando a Israel de no respetar el acuerdo de tregua en la Franja de Gaza tras siete semanas de guerra. En un comunicado, Hamás dijo que había "respondido positivamente a los esfuerzos egipcios y cataríes que duraron todo el día" y que obtuvo de Israel un "compromiso", en particular sobre la entrega de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza y sobre la liberación de prisioneros palestinos encarcelados. Catar, mediador clave en el conflicto , confirmó por su parte que trece rehenes israelíes y siete extranjeros cautivos en la Franja de Gaza serán liberados "esta noche" a cambio de 39 presos palestinos.

"Después de un retraso, se superaron los obstáculos para liberar a los prisioneros mediante contactos de Catar y Egipto con las dos partes, y 39 civiles palestinos serán liberados esta noche, a la vez que 13 rehenes israelíes saldrán de Gaza junto a siete extranjeros", declaró en la red social X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed Al Ansari. Poco antes, el brazo armado del movimiento islamista palestino, las brigadas Ezzedine al Qassam, reclamó "la entrada de camiones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza" y el respeto de los "criterios de selección" para la liberación de los presos palestinos a cambio de los rehenes, antes de entregarlos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Israel no ha violado el acuerdo", aseguró una fuente israelí a la AFP. La tregua de cuatro días prorrogable, obtenida el miércoles por Catar, Estados Unidos y Egipto , prevé la liberación de un total 50 rehenes israelíes, de los más de 200 cautivos en Gaza, y de 150 palestinos presos en Israel. Incluye también la entrada humanitaria y de carburante en Gaza. Los bombardeos israelíes sobre Gaza, continuos desde el ataque perpetrado en Israel el 7 de octubre por Hamás, y la ofensiva militar en el norte del territorio palestino cesaron, al igual que los disparos de cohetes de Hamás hacia Israel. El viernes, Hamás entregó un primer grupo de 13 rehenes israelíes --así como diez tailandeses y un filipino que no formaban parte del acuerdo inicial--, al CICR para ser llevados a Israel a través de Egipto. De su lado, Israel excarceló a 39 palestinos presos, mujeres y jóvenes de menos de 19 años.

- "No olvidar" -

En Tel Aviv, los rostros sonrientes de los rehenes liberados el viernes eran proyectados en la fachada del Museo de Arte, con las palabras: "Estoy de vuelta en casa".



"Hoy, estamos felices de ver volver a los nuestros, pero no debemos olvidar a todos los que aún no han regresado", declaró Yael Adar, la nuera de Yaffa Adar, de 85 años, y la más longeva de los rehenes liberados, en la web de noticias Ynet.



El jefe del Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, advirtió no obstante que la guerra no había terminado.