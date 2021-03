"#Hipocresía": la contundente respuesta de Elton John a la negativa del Vaticano a bendecir uniones homosexuales

Escucha esta nota aquí

Reuters Sir Elton John, declarado admirador del papa Francisco, criticó duramente la postura de la Iglesia católica sobre el matrimonio gay.

El extravagante y reconocido cantante Elton John acusó al Vaticano de "hipocresía".

Sus comentarios se produjeron después de que el Vaticano publicara una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia católica no puede dar su bendición a las uniones de personas del mismo sexo.

La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) señaló que los sacerdotes no pueden de ninguna manera llevar a cabo esta forma de bendición puesto que "Dios no puede bendecir el pecado".

La declaración fue aprobada por el papa Francisco, quien en el pasado ha dado la impresión de no concordar con los sectores de línea dura de la Iglesia en la cuestión de la homosexualidad.

Muchos miembros de la comunidad LGTB se sintieron indignados por esa postura, incluido Elton John.

¿Qué dijo exactamente?

El cantante británico publicó el siguiente comentario en Twitter:

"¿¿¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son 'pecado' y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David???".

Al final del tuit, el artista añadía un hashtag:"hipocresía".

La película Rocketman es un filme biográfico musical sobre la vida de Elton John. Describe su ascenso al estrellato musical, a la vez que explora su sexualidad y sus relaciones con otros hombres.

La cinta fue descrita como el primer gran proyecto cinematográfico en representar una escena de sexo gay masculino en pantalla.

El tema en sí parece incongruente con la doctrina del Vaticano: ¿por qué una institución que considera el matrimonio homosexual un "pecado" podría estar dispuesta a invertir en una película de estas características?

Investigaciones

Los representantes del artista británico no respondieron a las preguntas de la BBC, pero un portavoz dijo a Newsweek el lunes que la "inversión" del Vaticano "ha sido ampliamente publicada en muchos medios de comunicación fidedignos, incluido el diario The Financial Times".

"Aparte de eso, no vamos a hacer más comentarios", señaló.

Las informaciones sobre esa inversión incluyen una investigación de 2019 del periódico italiano Corriere Della Sera, uno de los más leídos en el país.

El periódico publicó que había descubierto información sobre inversiones realizadas por un fondo que estaba parcialmente financiado por la Secretaria de Estado del Vaticano.

La Secretaria de Estado es uno de los departamentos más poderosos del Vaticano. Durante siglos, ha gestionado desde la administración de la Iglesia hasta los asuntos diplomáticos de la Santa Sede.

Paramount Pictures La película "Rocketman" se estrenó en 2019.

Además de sus asuntos financieros, incluido -según el Corriere Della Sera- inversiones en exitosas películas.

Ahí es donde entra en juego Elton John.

En su investigación, el periódico italiano señaló que más de 4 millones de euros (US$4,7 millones) "se habían destinado a financiar la producción de filmes como la última cinta de Men in Black y la biografía de Elton John, Rocketman".

El medio señaló que alrededor de un millón de euros de esa suma se habían invertido en esta última película.

No está claro cuán de cerca vigila el Vaticano estas inversiones. Parte de la financiación del fondo en cuestión proviene de Peter's Pence, una entidad que recoge ofrendas o donaciones que los fieles hacen directamente a la Santa Sede de la Iglesia católica, según el periódico italiano.

El uso de fondos de Peter's Pence ha sido objeto de escrutinio a raíz de una investigación del Vaticano sobre inversiones inmobiliarias en Londres en 2019.

Reuters Elton John acusó de "hipocresía" al Vaticano.

En 2020, The Financial Times publicó que había tenido acceso a documentos que mostraban que el Vaticano había contribuido a la financiación de Rocketman.

Poco después de esa noticia, el papa Francisco ordenó una reestructuración de los asuntos financieros del Vaticano, retirando la gestión de fondos a la Secretaria de Estado.

Qué ha dicho el Vaticano

El Vaticano nunca ha confirmado o negado públicamente las informaciones sobre las inversiones en Rocketman.

La BBC solicitó comentarios sobre el asunto a la Santa Sede, pero no había recibido respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.

Por todo ello, sigue sin estar claro cuánto sabe el papa Francisco exactamente de los asuntos financieros del Vaticano.

¿Sería consciente de la contradicción entre la doctrina de la Iglesia y la financiación de una película sobre Elton John?

Francis DeBernardo, director ejecutivo del Grupo Ministerio de Nuevas Formas de Defensa de los Católicos LGTB+, no lo cree.

Reuters El Vaticano nunca ha confirmado o negado públicamente las informaciones sobre las inversiones en Rocketman.

"Rocketman trata sobre un hombre gay que tiene dificultades para aceptar su identidad", señala a la BBC. "Eso es un tema pastoral al que el papa Francisco es sensible, y la doctrina de la Iglesia respalda la idea de ayudar a la gente a aceptar una orientación gay o lesbiana".

"Bendecir uniones de personas del mismo sexo es otro asunto completamente diferente porque concierne a la doctrina sobre el matrimonio".

Esa doctrina establece que las uniones entre personas del mismo sexo no son parte del plan de Dios, por lo que no pueden ser bendecidas por la Iglesia.

DeBernardo considera que eso es "parte del problema con gran parte de las enseñanzas del Vaticano".

Por otro lado, añade: "No estoy seguro de que ni siquiera el papa Francisco fuera consciente de la inversión en la película".

"Las decisiones de ese tipo normalmente son gestionadas a niveles inferiores", manifestó el director ejecutivo.

