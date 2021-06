Hombre con Alzheimer propone matrimonio a su esposa tras olvidar que estaban casados

Escucha esta nota aquí

En el estado de Connecticut, Estados Unidos, un hombre, identificado como Peter Marshall, olvidó que estaba casado y le propuso matrimonio a su esposa, casándose nuevamente.

"Ha sido devastador, pero he hecho todo lo posible para mantener una actitud positiva y concentrarme en un día a la vez (...) Mi mantra siempre ha sido no arrepentirme", dijo Lisa Marshall, esposa de Peter, al Washington Post, citado por The Guardian.

Según The Guardian, mientras veía una escena de boda en televisión en 2020, Peter le pidió a Lisa que se casara con él, "sin recordar la propuesta de boda al día siguiente y olvidando que él y ella ya estaban casados".

“Dije, '¿Hacer qué?' Y señaló la televisión, la escena de esta boda y le dije: '¿Quieres casarte?' Dijo que sí y tenía una gran sonrisa en su rostro”, dijo Lisa Marshall, según NBC New York. “No sabe que soy su esposa".

El 26 de abril, la pareja se casó, de nuevo, frente a familiares y amigos cercanos. La boda fue oficiada por la especialista en demencia Adrianna DeVivo.

Peter y Lisa se casaron por primera vez el 13 de agosto de 2009, en la playa en las Islas Turcas y Caicos tras ser vecinos en Pensilvania.

En 2017, Peter comenzó a tener dificultades con la memoria, olvidando palabras, un año después se confirmó el diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano, relató The Guardian.



