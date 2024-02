Huelga de gremios aeronáuticos paraliza vuelos en Argentina

"Teníamos vuelo hoy para Santiago (de Chile) en Aerolíneas Argentina, llegamos acá y nada", dijo a la AFP Leonardo Torres, un turista chileno que buscaba información en la estación aérea de la capital argentina. "Anoche nos avisaron once y media de la noche mediante correo, pero estamos afuera y no sabemos qué hacer ahora", agregó.

"Nos dijeron que había paro y que no iba a salir ningún vuelo", señaló Angela Alaiaga, una turista boliviana que debía partir este miércoles. "Nos dieron un código para comunicarnos con Aerolíneas Argentinas, tratamos de comunicarnos pero no se podía acceder a ese código, así que no sabemos cuándo volamos", precisó.