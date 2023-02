Human Rights Watch denuncia ataques feroces y discriminación contra mujeres LBQ+

En todo el mundo, mujeres lesbianas, bisexuales, queer (LBQ+) y personas no binarias son discriminadas en forma generalizada y blanco de violencia por agentes de las fuerzas de seguridad, familiares y otras personas, denunció la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este martes 14.



Las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (cuya identidad sexual o de género no corresponde a las reglas establecidas) son reconocidas por liderar luchas de derechos humanos en todo el mundo”, manifestó Erin Kilbride, investigadora sobre derechos de las personas LGBT y de las mujeres en HRW, y autora del informe.



“Sin embargo, pocas veces se documenta la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexual que estas comunidades enfrentan”, agregó Kilbride.



El informe “This Is Why We Became Activists: Violence Against Lesbian, Bisexual, and Queer Women and Non-binary People (Por esto nos hicimos activistas: Violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y queer y contra personas no binarias)”, presenta una investigación sobre violencia y discriminación en 26 países.



HRW analizó cómo institutos y ordenamientos jurídicos sexistas y patriarcales, como la tutela masculina, leyes sucesorias desiguales y la discriminación contra las solteras, violan los derechos de las personas LBQ+ y las colocan en una situación de gran desventaja en prácticamente todos los aspectos de su vida.



Además de la violencia física y sexual ejercida por familiares, fuerzas de seguridad y otras personas, las personas LBQ+ enfrentan discriminación en el trabajo, en los derechos a la tierra y de propiedad, en los servicios de fertilidad, en cuestiones de migración y reasentamiento, y en un acceso desigual a la justicia.