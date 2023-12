Humberto Zepeda, de las "dudas" a clamar la inocencia de su hijo juzgado en Francia por asesinato

Aunque dudó "tres veces", Humberto Zepeda defiende en una entrevista con AFP la inocencia de su hijo Nicolás, juzgado en apelación en Francia por el asesinato en 2016 de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, y denuncia una investigación "sesgada".

Un primer tribunal lo condenó en 2022 a 28 años de prisión al estimar que mató a la joven de 21 años en la madrugada del 5 de diciembre en la residencia de estudiantes donde ella vivía en Besanzón (este), antes de deshacerse de su cadáver, que nunca apareció.

La tesis de su padre, de 60 años, es que hubo una investigación a cargo para condenar a su hijo de 32 años y, para demostrarlo, afirma que realizó sus propias pesquisas "durante tres años", que le obligaron a dejar su trabajo en una empresa de telecomunicaciones.

Con el dinero de la "indemnización", asegura haber pagado los abogados estrella que se han sucedido en la defensa, entre ellos la del expresidente Nicolas Sarkozy, un exasociado del actual ministro de Justicia francés y el exdefensor del futbolista Karim Benzema.

PREGUNTA: ¿En algún momento pensó que su hijo es culpable?

RESPUESTA: Sí, no una vez, ¡tres veces!

La primera fue cuando empecé a leer el dossier, que era muy duro. Después, cuando encontré en específico el motivo de la extradición [desde Chile en julio de 2020], que fue la geolocalización del teléfono de Nicolás.

La tercera fue en el primer juicio, cuando veo el fiscal que llega, saca pecho y dice: "Aquí hay un video de un merodeador", de una cámara que muestra a una persona con capucha, que parecía Nicolás.

PREGUNTA: Pero usted dijo ante el tribunal de Vesoul (este) el lunes que está completamente seguro de su inocencia...

RESPUESTA: Vengo investigando casi 3 años. Cuando llegó toda la información a Chile con la solicitud de extradición, una de las cosas más importantes que tomó el juez chileno fue la geolocalización, de situar a Nicolás en un lugar en el que estuvo una hora desaparecido [y donde, según la acusación, se deshizo del cuerpo].

Eso era lapidario. Pero me dije que esta investigación estaba mala. Para geolocalizar a Nicolás, había tres formas: su teléfono, el GPS del auto y un tercero que nadie conocía: la tarjeta SIM de los vehículos 'rent a car'.

Con el teléfono lo pillaron a él. Extrañamente, los datos del GPS los borraron.

La información de la tarjeta SIM del auto la pidió la abogada de Nicolás, Jacqueline Laffont, y se la entregaron en los últimos días del primer juicio.

Durante ese espacio de tiempo [sin datos del celular de Nicolás], vemos que la tarjeta SIM del auto la pinchó una antena. En ese espacio de tiempo, ese auto se mantuvo en movimiento.

Y, como estas cosas, me dije que tendrían que haber más.





El acusado, de nacionalidad chilena, Nicolás Zepeda, durante el juicio / Foto: Archivo AFP

​





No encuentran nada en la habitación [de Narumi], no encuentran nada en el vehículo, no encuentran nada donde él debió haber llegado,...

Las primeras averiguaciones indicaban que la había enterrado en el bosque y quemado. Pero en el bosque no encontraron nada.

¿Qué es lo único que le quedaba al fiscal? Decir que la tiró al río. Si ese cuerpo hubiese avanzado, lo toma una represa. Y no hay una, hay tres. Los buzos no encontraron nada.

PREGUNTA: Cuando ustedes se enteraron de la desaparición de Kurosaki, ¿le preguntaron si estaba involucrado?

RESPUESTA: A pocos días de Navidad, yo me entero por la prensa, no por Nicolás. Entonces, lo llamo inmediatamente: -Nico, ¿supiste? -Sí, me dice. Me avisaron de esta cosa que salió por la prensa.

Decido viajar a Santiago [para hablar en persona con él]. Tenía miedo de que Nicolás pudiera estar involucrado. Recorrí 500 kilómetros entre llorando y rezando.

Pero cuando me explica todo, me tranquilicé. Me dice una cosa: Narumi va a aparecer, no te preocupes. Ella ya ha desaparecido antes cuando estuvo conmigo.

PREGUNTA: ¿Y si el juicio en apelación en curso acaba con una condena?

RESPUESTA: El mundo se enterará de que condenaron a una persona producto de una investigación sesgada, mal hecha.

No tiene que ver nada con el honor de la familia. Yo no viajo 14.000 km para defender lo indefendible. Si yo estuviera con una mínima duda, no estaría aquí y le diría asume.

PREGUNTA: Si Nicolás dice que fue él, ¿qué le diría como padre?

RESPUESTA: En principio no lo creería, porque yo pensaría inmediatamente en algún arreglo que hicieron los abogados para bajar la pena.

Y si no es así, yo diría: Nicolás sigues siendo mi hijo, conversemos, dame más detalles de por qué tomaste esta decisión. Hijo te quiero. Con un error o sin error, sigues siendo mi hijo.





Lea también Mundo "Yo no maté a Narumi", dice chileno Zepeda, juzgado en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa El chileno Nicolás Zepeda, juzgado en apelación en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, negó este lunes haberla matado, al inicio del nuevo proceso en Vesoul (este) de este mediático caso sin cadáver